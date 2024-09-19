Фейк: на сайте реестра повесток можно узнать личные данные пользователей «Госуслуг»

На сайте электронных повесток якобы обнаружили уязвимость, которая позволяет узнать персональные данные любого россиянина с аккаунтом на «Госуслугах». 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети появились сообщения о том, что новый сайт с единым реестром повесток плохо защитили от кибератак. Якобы через платформу можно узнать личную информацию пользователей «Госуслуг».

Для доступа к данным достаточно знать идентификатор юзера. Среди сведений, которые можно узнать — ФИО, паспортные данные, СНИЛС и ИНН.

Правда

Минцифры опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток. Данные пользователей «Госуслуг» под надежной защитой, министерство не зафиксировало утечек. Сайт невозможно взломать, так как для его защиты использовали многоэшелонированный подход. Речь идет о дополняющих друг друга мерах безопасности.

Компания «Ростелеком», которая является разработчиком реестра повесток, тоже опровергла возможность взлома «Госуслуг» и получение информации о пользователях. Доступ к сведениям получают только лица, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде смс-сообщения.

«Ростелеком» обеспечил высший уровень информационной безопасности системы реестра повесток и «Госуслуг», а также сохранность персональных данных.

Информация о том, что через реестр повесток можно получить личную информацию о пользователях, оказалась фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.