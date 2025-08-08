Фейк: на Камчатке после землетрясения произошел массовый выброс лосося

На Камчатке в результате землетрясения якобы произошел массовый выброс лосося на берег. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети распространилось видео с репортажем с Камчатки, в котором говорится, что якобы после землетрясения наблюдается массовый выброс лосося на берег.

На кадрах видно, как на некую прибрежную линию выбросило большое количество рыбы, рядом собрались люди. Многие с пакетами и ведрами собирают эту рыбу. На видео наложили фильтры, в связи с чем картинка выглядит неестественно.

Правда

На самом деле, репортаж сгенерировала нейросеть. Это понятно из-за многих артефактов в видео. Во-первых, в одной локации люди одеты и очень тепло, и как в жаркую погоду — в одних плавках или купальниках. Во-вторых, у спикеров очень сильно меняется рисунок зубов во время разговора.

В-третьих, можно разглядеть, как происходят неестественные перемещения людей и предметов, к примеру, в один момент у одного персонажа нога прошла сквозь ведро. Таких моментов несколько.

Очевидица, которой «передал слово» корреспондент, говорит с ошибкой: «мы уже полные ведра набрали». Ударение она сделала на последний слог.

Тот факт, что видеорепортаж с Камчатки с выбрасывающимся на берег лососем является продуктом нейросети, подтвердил «Зефир» — система АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

На распространение видео обратили внимание в Министерстве рыбного хозяйства Камчатки. Как сообщил Telegram-канал «Камчатка № 1», в ведомстве заявили, что случаев выброса лосося на берег не было зафиксировали. Видео, вероятнее всего, сгенерировано нейросетью.

Таким образом, информация о том, что на Камчатке после землетрясения на берег начал выбрасываться лосось, которого местные жители собирали голыми руками, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.