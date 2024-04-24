Фейк: на «Авито» выставили военную технику | 360°

Общество 24 апреля 2024, 18:06 Фейк: на «Авито» выставили военную технику Информация о продаже военной техники на «Авито» оказалась фейком РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах завирусилась информация о якобы продаже военной технике на сервисе объявление «Авито». Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В ряде Telegram-каналов начали публиковать скриншот с сайта «Авито» о якобы продаже военной техники. На фото показаны стоящие в ряд грузовые автомобили. Авторы публикации отметили, что технику продают, несмотря на нехватку в военных подразделениях.

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Правда

В действительности никаких продаж военной техники нет. В руководстве «Авито» опровергли продажу на своей платформе действующей военной техники. Представители маркетплейса рассказали, что продается лишь грузовой транспорт, который не попадает под запрет о продаже.

«На „Авито“ запрещено продавать действующую военную технику. Мы проверили все объявления: среди них есть только предложения о продаже грузового транспорта, который может быть свободно приобретен на торгах по реализации высвобождаемого имущества и впоследствии использоваться в гражданских целях», — сообщили в маркетплейсе.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда возникают подобные вбросы. Еще в октябре 2022 года появлялись фейки о продаже ворованной техники и обмундирования на том же «Авито».

Таким образом, слухи о якобы продаже военной техники на сервисе «Авито» являются недостоверными. Представители маркетплейса опровергли эту информацию.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.