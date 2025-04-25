Фейк: мошенники научились списывать деньги на нужды ВСУ через телефонные звонки

В Сети распространилось предупреждение о том, что при звонках с номеров, начинающихся на определенные цифры, у россиян могут списать деньги на нужды украинской армии. Информация оказалась ложной.

Фейк

При звонка с номеров, начинающихся с +380, 055, 045, 065, у принявшего вызов человека якобы спишут деньги на нужды ВСУ. Россиян призывали сообщать эти сведения всем знакомым, чтобы уберечь их от действий злоумышленников.

Правда

Предупреждение оказалось эскалацией старого фейка. Подобные посты появлялись в различных пабликах, сайтах и мессенджерах еще десять лет назад.

С 2006 года в России действуют поправки, принятые в закон «О связи». Согласно им, абоненты не несут расходов за соединение при входящих звонках — платит только инициатор вызова. Таким образом, сведения о якобы списании средств в пользу ВСУ недостоверны. Риск потерять деньги есть только при взаимодействии с мошенниками, но не из-за самого факта звонка.

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