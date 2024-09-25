Фейк: массовый флешмоб проведут в Курске 25 сентября

Слух о массовом флешмобе в Курске на День города, 25 сентября, опровергли

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что 25 сентября в Курске запланировали массовый флешмоб в честь Дня города. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Объявление о флешмобе сопроводили видеорядом, в котором промоутируется данное мероприятие.

Правда

В мэрии Курска опровергли информацию о флешмобе. Заместитель главы города Сергей Котляров сообщил, что торжественные мероприятия запланированы исключительно в онлайн-формате.

«В сети Интернет сейчас распространяется ролик о том, что в городе планируется массовый флешмоб, якобы приуроченный ко Дню города. Это фейк ЦИПсО. По решению оперативного штаба в этом году никаких массовых мероприятий в очном формате не будет. И тем не менее мы подготовили для курян свыше 60 мероприятий в онлайн-формате», — отметил он.

Эту информацию также опровергли и в официальном Telegram-канале администрации Курской области.

Таким образом, информация о том, что 25 сентября в честь Дня города Курска запланирован масштабный флешмоб, недостоверна. Информацию опровергли в мэрии Курска. Также сообщается, что празднование пройдет в онлайн-формате. Запланировано более 60 событий, которые пройдут на платформах в Сети.

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