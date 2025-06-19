Фейк: маркетплейс Poizon официально заработал в России

В Сети разошлись слухи о якобы начале работы китайского маркетплейса Poizon в России. Однако после проверки выяснилось, что данные недостоверны.

Фейк

Множество каналов и групп в мессенджерах и социальных сетях сообщили о якобы начале работы маркетплейса Poizon. По их данным, платформа запустила русскоязычную версию сайта и мобильного приложения, позволяющие осуществлять прямые заказы товаров.

Ранее сервис не предоставлял возможности прямой доставки в Россию, и приобретение продукции было доступно исключительно через партнерские площадки. СМИ также ссылаются на то, что информацию об этом разместил в своих социальных сетях региональный директор Poizon Дмитрий Селихов.

Правда

На самом деле данный ресурс не имеет официального статуса и не аффилирован с оригинальной платформой. Сайт функционирует под отдельным доменным именем с ограниченным ассортиментом товаров.

Стоимость продукции превышает официальные расценки в среднем на 30%, а указанный в материалах «региональный директор Poizon Global» Дмитрий Селихов нигде не значится в качестве официального представителя компании.

Сайт Poizon в России зарегистрировали в феврале на Гонконгскую компанию Pro new world. Она же является разработчиком приложений маркетплейса в России для iOS и Android, сказано в описании к приложениям, но не имеет отношения к материнской компании Poizon — POIZON Holding PTE. LTD., зарегистрированной в Сингапуре.

Потребителям нужно проявлять особую бдительность при совершении покупок, предварительно проверяя легитимность торговой площадки и деловую репутацию продавцов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.