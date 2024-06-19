Фейк: Краснодарский край примет 20 тысяч мигрантов из Афганистана

Прибытие 20 тысяч мигрантов из Афганистана в Краснодарский край опровергли

В интернете появилась информация, по которой в Краснодарский край якобы прибудут порядка 20 тысяч мигрантов из Афганистана. Эта новость не является достоверной.

Фейк

В интернете начали появляться сообщения о том, что Краснодарский край якобы примет 20 тысяч мигрантов из Афганистана. В регионе будто бы реализуют специальную программу по привлечению трудовых ресурсов из данной республики.

Авторы публикаций цитировали слова губернатора о необходимости строительства дополнительных социальных объектов, а также мечетей. Кроме того, по данным источника, в регионе планируют ввести ограничения на продажу табака и спиртных напитков.

Правда

С опровержением выступил Оперативный штаб Краснодарского края. В официальном Telegram-канале сообщили, что информация является фейком. А сайт, который стал первоисточником вброса, взломали.

«Просим не доверять сомнительной информации, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники», — указали в оперштабе.

Информация о том, что Краснодарский край примет 20 тысяч мигрантов из Афганистана, недостоверна. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг эти данные и объяснил, что это фейк, который разместили в Сети, взломав сайт одного из СМИ.

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