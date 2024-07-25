Фейк: краснодарские курды заявили в полицию на солдат ДШРГ «Русич» и «Эспаньолы»

Курдская диаспора якобы написала заявление в полицию Краснодара на русских солдат из ДШРГ «Русич» и «Эспаньолы». 360.ru проверил достоверность данных.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что курдская община в Краснодарском крае обратилась к правоохранителям с просьбой о защите от солдат из ДШРГ «Русич» и «Эспаньолы».

Бойцы якобы угрожают физическим насилием представителям сообщества. В качестве доказательства представили «скан обращения» сопредседателя Федеральной национально-культурной автономии курдов России к начальнику ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Правда

Заявление курдов в полицию является фейком. Оперштаб Краснодарского края опроверг факт самого обращения. Представители ФНКА курдов заявили, что распространяемого документа на самом деле не существует. Для его создания использовали фальшивый бланк. В организации также отметили, что не получали угроз.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что никакого письма они не получали. В оперштабе отметили массовость публикации информации. Практически одновременно посты с фейком разместили около 150 Telegram-каналов. Это почерк украинских ЦИПсО, считают в оперштабе.

Информация о том, что курдская община в Краснодарском крае обратилась в полицию за защитой от бойцов ДШРГ «Русич» и «Эспаньолы», оказалась фейком.

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