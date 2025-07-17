Фейк: ивент-агентство запустило гонку на паровозах по кольцу в Щербинке

Информацию о корпоративных гонках на паровозах в Щербинке опровергли

В интернете появилась информация, что на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке стали предлагать корпоративным клиентам гонки на паровозах. Сведения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети распространяют информацию, что некое ивент-агентство предложило идею для корпоратива: за 3,9 миллиона рублей желающие могут арендовать четыре исторических локомотива и устроить кольцевые гонки.

Правда

Пресс-служба РЖД назвала информацию фейком и предупредила, что предложение — обман.

«Эти же мошенники, называющие себя пранкерами, предлагают на этой же площадке и другие несуществующие услуги», — подчеркнули там.

На фейк указывают и косвенные данные, в частности отсутствие данных авторов и фотографий с выставки «Экспо-1520», состоявшейся в 2013 году.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.