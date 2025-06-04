Фейк: игру «Мир танков» запретят в России
Игру «Мир танков» не запретят в России из-за решения суда по делу Lesta Games
В Сети распространили информацию, что россияне не смогут играть в игру «Мир танков» из-за запрета деятельности компании-создателя. На самом деле это неправда, решение суда по этому делу не распространяется на компьютерные игры и игроков.
Фейк
В ряде Telegram-каналов распространяют посты о том, что игру «Мир танков» заблокируют на территории России. Это объясняют решением Таганского суда о запрете деятельности компании. Также ее внесли в список экстремистских организаций.
Правда
На самом деле решение суда не касается группы компаний, ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр.
«Решение суда не повлечет прекращение работы ГК „Леста“, реализации ее проектов и развития игровых продуктов», — заявил источник агентства ТАСС.
Также геймеров успокоил первый заместитель председателя ИТ-комитета ГД, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. По его словам, покупки внутри игры не будут приравниваться к поддержке ВСУ и экстремизма.
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