Фейк: Генпрокуратура призвала без суда давать МВД доступ к данным с гаджетов

В Сети стали появляться публикации о том, что Генпрокуратура якобы предлагает разрешить правоохранителям получать внесудебный доступ к данным с мобильных телефонов россиян. Эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

Посты о том, что Генеральная прокуратура якобы призывает давать доступ силовикам к гаджетам граждан без решения суда, распространились в различных телеграм-каналах и пабликах.

Правда

На самом деле речь шла не об информации в смартфонах, а о сведениях о самих мобильных устройствах.

Генпрокурор Александр Гуцан во время ответа на вопросы сенаторов в Совете Федерации подтвердил, что такая мера значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности. Его процитировал «Интерфакс».

Гуцан подчеркнул, что доступ к сведениям о мобильниках поможет правоохранителям, которые разыскивают нарушителей закона и без вести пропавших.

«В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором для обнаружения их местонахождения и раскрытия преступления», — объяснил генпрокурор.

По его словам, мера не должна создавать предпосылки для нарушения конституционных прав граждан, и по этой причине подобные инициативы требуют тщательной проверки и проработки, сообщил ТАСС.

Таким образом Гуцан ответил на вопрос сенатора Евгения Дитриха о позиции ведомства в связи с темой целесообразности расширения доступа правоохранителей к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования.

Это государственная информационная система, которая предназначается для привязки IMEI-номеров различных мобильных устройств к сим-картам и их владельцам. В данном случае предложение Генпрокуратуры касается доступа к сведениям о гаджетах в сети того или иного оператора связи, а не к информации на устройстве.