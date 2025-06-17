Фейк: ФСБ попросила жителей Липецкой области сообщить о складах с дронами

Неизвестные мошенники устроили массовую рассылку электронных писем якобы от имени ФСБ среди жителей Липецкой области с требованием сообщить координаты складов с беспилотниками через специальный сайт. Но предлагаемый адрес вел на вредоносный ресурс.

Фейк

ФСБ якобы обратилась к жителям Липецкой области с просьбой предоставить данные о складах с беспилотниками в регионе. Авторы сообщения объяснили, что места хранения летательных аппаратов используются для подготовки терактов. Предоставить данные необходимо через специальный сайт.

Правда

Власти Липецкой области призвали жителей не реагировать на рассылку сообщения от имени ФСБ, в которой от них потребовали сообщать о местах хранения беспилотников и предоставить адреса волонтерских организаций, занимающихся гуманитарными поставками участникам спецоперации.

В правительстве подчеркнули, что информацию злоумышленники предложили передать через сайт Национального антитеррористического комитета. Но предложенная ссылка ведет на вредоносный ресурс.

«Как правило, преступники используют похожее сочетание, заменяя отдельные буквы или используя дополнительные символы», — пояснили в администрации региона.

Жителей призвали быть внимательными и осторожными, а также не переходить по сомнительным ссылкам.

Кроме того, авторы фишинговой рассылки оказались малограмотными и допустили множество орфографических и пунктуационных ошибок не только в тексте электронного письма, но и в приложенном документе, якобы на бланке ФСБ.

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