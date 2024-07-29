Фейк: Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во вселенной

В Сети получила распространение цитата, приписываемая физику Альберту Эйнштейну: «Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной». Однако на самом деле ученый никогда не произносил эту фразу, а его фамилию использовали для придания значимости словам, сообщил сайт Snopes.com .

Фейк

«Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной», — заявил Эйнштейн.

Правда

Великому ученому начали приписывать эту фразу уже после его смерти. Самое раннее упоминание цитаты обнаружили в издании газеты The New York Times за 1983 год, при том что физик умер в 1955-м.

Кроме того, формулировку фразы постоянно искажают в зависимости от источника. Это говорит не в пользу подлинности цитаты и указывает на то, что имя ученого использовали для придания веса словам.

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