Фейк: девушку в Перми задержали за установку VPN

Слух о задержании девушки в Перми за установку VPN опровергли

В Сети появился слух, что жительницу Перми задержали за установку VPN на смартфон. Однако ничего общего с действительностью он не имеет.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах завирусилась информация, что сотрудники правоохранительных органов якобы проводят выборочные проверки мобильных устройств граждан на предмет установленных средств обхода блокировок, включая VPN-сервисы и мессенджер Telegram.

Авторы сообщений заверили, что прохожих задерживают на улице. В доказательство они привели некий видеоряд с речью девушки, суть которого сводится к объяснению, что задержание связано с установкой VPN.

Правда

На самом деле эта информация недостоверна, а видеоряд сфальсифицировали. Представленный ролик относится к другому событию с упоминанием VPN-сервисов.

Исходным контекстом видео является реальная запись задержания участников несанкционированной массовой акции, произошедшей 24 сентября 2022 года в сквере имени Кирова в Иркутске.

Ни о каких санкциях к пользователям различных VPN-сервисов речи не идет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что ответственности за использование сервисов обхода блокировок не предусмотрено.

Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявлял, что в России не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов.

