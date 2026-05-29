Фейк: детский омбудсмен предложила отправлять россиян на работу с 12 лет

В Сети исказили заявление детского омбудсмена Москвы о работе с 12 лет

В соцсетях распространились сообщения о том, что уполномоченный по правам ребенка якобы предложила отправлять детей работать с 12 лет. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что детский омбудсмен России Ольга Ярославская якобы выступила за то, чтобы дети начинали работать с 12-летнего возраста. В постах говорится, что школьников хотят официально отправлять на работу уже с раннего возраста.

Правда

На самом деле распространяемая информация не соответствует действительности сразу по нескольким пунктам. Во-первых, Ольга Ярославская не является уполномоченным по правам ребенка России. Она занимает должность детского омбудсмена Москвы. Уполномоченным при президенте России по правам ребенка в России остается Мария Львова-Белова.

Во-вторых, Ярославская не говорила о полноценной работе детей с 12 лет. Во время пресс-конференции она лишь предложила обсудить возможность легальной подработки подростков в период летних каникул.

«Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет они все летом хотят работать, почти что все», — сказала Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул».

Сейчас российское законодательство разрешает легкий труд с 14 лет при письменном согласии родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подростки могут с 15 лет при условии получения общего образования.

Кроме того, действующие нормы защищены не только Трудовым кодексом РФ, но и Конвенцией № 138 Международной организации труда, которая устанавливает минимальный возраст для трудоустройства. Для изменения этих правил потребовались бы серьезные законодательные изменения.

Документ был принят и ратифицирован еще в 1970–80-е годы и действует в России, как правопреемнице СССР. Нормы 138-й конвенции МОТ полностью отражены в Трудовом кодексе в статьях 63-й и 265-й.

В Госдуме уже заявили, что подобные инициативы требуют широкого обсуждения с участием профсоюзов, работодателей, медиков, органов опеки, представителей образования и родительского сообщества.

Таким образом, информация о том, что детский омбудсмен России якобы требует отправлять детей на работу с 12 лет, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.