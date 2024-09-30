Фейк: брянский губернатор записал обращение из-за рейдерских захватов в регионе

В интернете появилась информация, что губернатор Брянской области Александр Богомаз якобы записал обращение из-за многочисленных рейдерских захватов в регионе чеченскими группировками. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появился видеоролик якобы с обращением Александра Богомаза. На кадрах человек, похожий на губернатора, рассказывает, что предприятия в Брянской области захватывают некие выходцы из Чечни.

Правда

Видео — не что иное, как дипфейк. Это можно заметить по артикуляции, местами не совпадающей с речью, а местами просто неестественной. За основу взяли обращение губернатора от 24 июля прошлого года.

В канале, куда загрузили лжеобращение, всего два видео, и второе, судя по некоторым признакам, тоже сгенерировала нейросеть. В частности, у главы Крыма Сергея Аксенова в разных кадрах по-разному выглядят верхние зубы. Кроме того, его жесты и мимика неестественно зациклены.

Оба видео создали украинские ЦИПсО, чтобы разжечь межнациональную рознь и посеять панику в обществе.

Таким образом, обращение Богомаза подделали, а информации из неофициальных источников не следует доверять.

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