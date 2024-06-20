Фейк: БПЛА ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае

ВСУ якобы атаковали беспилотниками Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Распространяемая в СМИ информация об этом является фейковой.

Фейк

В Telegram распространяют информацию о том, что БПЛА ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. К посту прикрепляют видео низкого качества, на котором якобы видно пожар в поселке Афипский.

Правда

В оперативном штабе Краснодарского края опровергли эту информацию.

«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — заявили в официальном Telegram-канале оперштаба.

Что касается видео, то его сделали в Адыгее. Там в ночь на 20 июня после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в шесть утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших и угрозы для жителей нет.

Таким образом, информация о том, что БПЛА ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, недостоверна. В оперативном штабе Краснодарского рая опровергли данные об атаке в этом районе. Видеоряд, сопровождавший сообщение, имеет отношение к пожару на нефтебазе в поселке Энем.

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