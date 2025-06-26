Фейк: биометрию сделают для россиян обязательной

В России не будут делать обязательным проход в ряд организаций лишь по биометрии

Правительство России разрабатывает законопроект, который может сделать сдачу биометрии обязательной. Сейчас обработка биометрических данных возможна только с согласия человека, однако скоро биометрия станет обязательным условием для прохода на территорию ряда организаций. Так ли это — разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в Госдуму внесли законопроект, который нацелен на нивелирование нормы по добровольности сдачи биометрических данных. Законодатели якобы планируют ввести обязательную биометрическую идентификацию личности при посещении целого ряда учреждений и организаций, а именно: при проходе на территорию государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка России, госкорпораций и организаций, в том числе организаций оборонно-промышленного, атомного, энергопромышленного, ядерного, оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов.

Также нововведение коснется организаций, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры, помещений, предназначенных для обработки и хранения сведений, составляющих государственную тайну. Таким образом, граждане, отказавшиеся сдать биометрию в Единую биометрическую систему, будут ущемлены в правах.

Правда

На самом деле, нормативно-правовой акт, который разместило Минцифры, пока лишь проект закона, и на данном этапе планы по внесению в Госдуму не обозначены. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что он предусматривает изменение действующего порядка применения биометрических персональных данных при проходе на отдельные территории госорганов и организаций посредством использования информационных систем контроля и управления доступом.

Изменения направлены в том числе на регулирование отдельных процессов осуществления аутентификации при использовании СКУД и основаны на многочисленных обращениях госкорпораций и организаций, включая аккредитованные организации, осуществляющие аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, касающихся ограничений сферы использования собственных информационных систем.

Отмечается, что законопроект направлен на расширение возможностей для организаций при использовании биометрии. Соблюдение требований, предусмотренных статьей 13 Федерального закона № 572, при этом обязательно. Расширение возможностей организаций будет способствовать снижению затрат юрлиц на исполнение ранее установленных требований. Готовящийся законопроект не предусматривает установления новых условий, ограничений, запретов и обязанностей.

В сводном отчете законопроекта говорится, что в настоящее время ряд организаций могут работать с ЕБС только напрямую, в том числе в случае их намерения осуществлять по биометрии доступ на свою территорию в отношении сотрудников и посетителей. Для этого требуется пройти аккредитацию, которая требует развитую техническую базу и соответствие иным требованиям.

Сложившийся подход формирует избыточную нагрузку на оператора ЕБС и препятствует развитию биометрических сервисов аккредитованных организаций. Будущий закон, в свою очередь, предоставит возможность осуществлять допуск на территорию объектов с использованием аккредитованных коммерческих биометрических систем в отношении своих сотрудников и посетителей в зависимости от категории объекта критической информационной инфраструктуры.

Как пишут авторы электронного издания CFO Russia («Финансовый директор»), новый законопроект предлагает гибкий подход, позволяющий организациям использовать аккредитованные биометрические системы для контроля доступа сотрудников и посетителей в зависимости от категории объекта КИИ.

Это означает, что часть организаций сможет отказаться от прямого подключения к ЕБС, используя услуги аккредитованных посредников, что значительно упростит процесс и снизит финансовые затраты.

Среди других преимуществ нового законопроекта:

— Повышение эффективности работы государственных органов и организаций. Оптимизация систем контроля доступа улучшит безопасность и удобство работы.

— Стимулирование развития рынка биометрических технологий. Создание более благоприятной среды для работы аккредитованных организаций ускорит развитие инноваций в данной сфере.

По данным издания COMNEWS, опрошенные ими эксперты подсчитали, что предлагаемые изменения позволят снизить издержки на внедрение и эксплуатацию СКУД в среднем на 20-30%, что может дать совокупную экономию от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей ежегодно.

При этом не стоит забывать, что в пункте 11 статьи № 3 об общих положениях Федерального закона от 29.12.2022 N 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» говорится, что предоставление физическими лицами своих биометрических персональных данных в целях, предусмотренных настоящим законом, не может быть обязательным.

А 13-й пункт той же статьи гласит: отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги, выполнении государственных, муниципальных функций, продаже товаров, выполнении работ или отказа в приеме на обслуживание.

Пункты, защищающие права граждан, были внесены ко второму чтению закона о биометрии, им уделялось особое внимание, и речи об отмене этих пунктов нет.

Таким образом, разговоры о том, что в России хотят сделать обязательным проход на территорию ряда организаций только по биометрии, являются беспочвенными. Минцифры разрабатывает законопроект для оптимизации работы ЕБС с аккредитованными коммерческими биометрическими системами с целью снижения нагрузки на ЕБС.

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