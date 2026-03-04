Фейк: бездетных и незамужних женщин отправят в Донецк для увеличения демографии

Регионы не будут отправлять бездетных женщин в Донецк для увеличения демографии

Фейк

В различных пабликах и телеграм-каналах появилась информация о региональных программах «Женское счастье». Их цель — увеличение рождаемости и поддержание боевого настроя военнослужащих ВС России в Донецке. В рамках программы в Донецк отправят девушек старше 16 лет.

Образовательные учреждения должны за свой счет организовывать автобусные туры в ДНР. Посты сопровождаются «скриншотами» постановлений от региональных органов образования.

Правда

На самом деле эти документы — подделки. На них плохо читаются гербы, как будто несколько раз последовательно снимали копии с копий. Кроме того, на портале департамента образования не удалось найти постановления, которое публикуют в Сети.

Нет похожих и на портале министерства образования Рязанской области. Последний опубликованный документ в опубликовали еще в начале февраля.

На «постановлении» из Рязанской области отсутствует печать. А на документе из Ивановской ее еле видно. Хотя на других документах — хорошо.

Оба лжепостановления ссылаются на указ президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», однако он только определяет общие направления демографической политики, без конкретных региональных программ вроде «Женское счастье» или отправки девушек автобусами в Донецк.

Таким образом, информация о том, что региональные органы образования планируют организовывать автобусные туры для незамужних россиянок от 16 лет в Донецк для увеличения демографии, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.