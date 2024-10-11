Фейк: Белгородцам дали 10 дней для заявок на компенсации поврежденного имущества

Жители Белгородской области получили сообщения в Telegram, что заявки на получение компенсаций поврежденного имущества принимают только в первые 10 дней. Власти выпустили официальное опровержение, указав, что сообщение вбросил неизвестный аккаунт.

Фейк

Заявки на получение компенсации за поврежденное или утраченное имущество от жителей Белгородской области примут только в первые 10 дней после происшествия. Рассылку с таким сообщением в Telegram запустили неизвестные авторы, которые представили себя администрацией региональной столицы.

Правда

Мэрия Белгорода выпустила официальное опровержение, в котором указала, что не имеет отношения к рассылке. Содержащуюся в сообщениях информацию об установлении сроков в 10 дней для подачи заявки на компенсацию назвали ложной.

Чиновники обратили внимание, что источником сообщения стал анонимный пользователь Telegram и попросили жителей не тиражировать фейк.

В мэрии пояснили, что в социальных сетях все официальные ведомства имеют специальную отметку «Госорганизация».

Таким образом, сообщения о том, что мэрия Белгорода в личных сообщениях предупредила жителей о введении десятидневного срока для подачи заявки на компенсацию за поврежденное имущество не соответствует действительности. Власти столицы региона опровергли эту информацию и рассказали способ отличить поддельный аккаунт от настоящего.

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