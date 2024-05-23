Фейк: авиакомпания «Победа» с июля может прекратить полеты по международным направлениям

Распространившаяся новость о том, что авиакомпания «Победа» собирается прекратить перелеты по международным направлениям, оказалась фейковой. На самом деле это не так.

Фейк

В Telegram-каналах появилась информация о том, что авиакомпания «Победа» с июля может прекратить полеты по международным направлениям и перевести все самолеты на внутреннее сообщение. Кроме того, по данным источников, все это может привести к увеличению цен на международные рейсы на 20%.

Авторы сообщения связали происходящее с санкциями США в отношении «Победы», которые запрещают любое обслуживание самолетов в иностранных аэропортах.

Правда

В Министерстве транспорта опровергли данную информацию.

«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании „Победа“ не соответствует действительности. Перевозчик продолжает выполнять полеты согласно расписанию», — сообщил ТАСС источник в ведомстве.

Таким образом, информация о том, что авиакомпания «Победа» с июля может прекратить полеты по международным направлениям, недостоверна. В Минтрансе опровергли данную информацию и сообщили, что перевозчик продолжает выполнять полеты согласно запланированному расписанию и никаких планов по отмене международных рейсов нет.

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