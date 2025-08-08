Фейк: аграриев обяжут передавать 25% урожая в резервный фонд страны

Данные о программе по передаче 25% урожая аграриев в резерв страны опровергли

В Сети появилась информация о том, что аграриев в некоторых регионах России обяжут передавать часть урожая в резервный фонд страны. 360.ru проверил эту информацию.

В Сети распространили скан-копии приказов об утверждении региональной программы «Все для победы», в рамках которой все сельхозпредприятия и организации обязаны отдавать государству четверть собранного урожая.

Правда

На самом деле, региональной программы «Все для победы!» не существует. Это, в частности, подтвердили в Минсельхозе Воронежской области.

Также в региональном ведомстве отметили, что никаких приказов об утверждении программы и изъятии четверти урожая у аграриев воронежский минсельхоз не издавал.

На портале официального опубликования правовых актов региона такие документы отсутствуют. Кроме того, в региональном правительстве отметили, что 5 августа, в день «подписания приказа», министр Алексей Сапронов находился в отпуске и документы не утверждал.

Подобным же образом фейк с приказами о региональной программе «Все для победы!» разоблачили в Минсельхозе Республике Марий Эл.

В официальном канале регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что приказа о внедрении региональной программы, в соответствии с которой аграрии обязаны будут отдавать 25% урожая, не существует. В Минсельхозе Марий Эл призвали не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

Таким образом, информация о том, что в некоторых регионах утверждают программу, в соответствии с которой аграриев обяжут передавать 25% урожая в резервный фонд страны, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.