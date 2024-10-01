Фейк: администрация Курской области создала чат-бот для жалоб от населения

В Сети публикуют сообщения о начавшем работу чат-боте для жителей Курской области. Создала его якобы региональная администрация. Чтобы воспользоваться им, требуется отсканировать специальный QR-код. В действительности никакого бота местные власти не создавали.

Фейк

В местных Telegram-каналах Курской области начали распространять данные о том, что администрация региона якобы создала в мессенджере некий чат-бот для сбора жалоб от населения. В качестве доказательства авторы подобных сообщений публикуют фото буклета с QR-кодом, по которому нужно перейти, чтобы попасть в этот самый чат.

Правда

На эти вбросы уже отреагировали представители администрации Курской области, пояснив, что при переходе по представленному в постах QR-код пользователи попадают в фальшивый чат-бот, который пытаются выдать за официальный ресурс администрации.

Власти порекомендовали курянам ни в коем случае не переходить по ссылкам, вшитым в QR-код из поста и не запускать бота, поскольку при таком сценарии злоумышленники могут попытаться завладеть личной информацией или получить доступ к личному аккаунту.

Таким образом, информация о том, что администрация Курской области организовала чат-бот для сбора жалоб от граждан, является фейком. Новость опровергли в самой администрации, посоветовав доверять только официальным данным и ни в коем случае не переходить по ссылкам из постов в виде QR-кодов.

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