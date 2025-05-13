Фейк: 1 июня родители получат выплату в пять тысяч рублей на ребенка

Информация о выплатах на детей до семи лет 1 июня оказалась недостоверной

В Сети появились сообщения о том, что родители детей в возрасте до семи лет якобы смогут до 1 июня 2025 года получить единовременную выплату в пять тысяч рублей. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Публикации о выплатах распространились в социальных сетях. Чтобы придать постам достоверность, к ним прикрепили видео с президентом Владимиром Путиным.

На кадрах российский лидер говорит, что государство сделает детям небольшой подарок в виде выплат семьям.

«Перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство — мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей», — отметил он в видеоролике.

Правда

На самом деле распространяемое в соцсетях видео старое — это запись пресс-конференции президента 17 декабря 2020 года. На кадрах шла речь о социальной поддержке семей с детьми и других мерах помощи населению во время пандемии коронавируса.

Информацию о выплатах президент озвучил в конце общения с журналистами. Полную стенограмму мероприятия публиковал Kp.ru. Фрагмент с разговором о выплатах также можно услышать в трансляции на 4:28:22.

Провокационные ролики в Сети распространили для привлечения внимания к Telegram-каналу. Чтобы обойти антиспам-фильтры, авторы поста изменили часть букв «и» на «u».

Актуальную информацию о выплатах можно получить в проверенных и официальных источниках. Например, на сайте СФР или по круглосуточному номеру 8-800-100-00-01.