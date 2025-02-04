Федор Конюхов прислал тревожные сообщения из сердца шторма
Федор Конюхов более 20 раз перевернулся в шторм посреди Атлантики
Федор Конюхов попал в мощный шторм в Южной Атлантике. Об этом сообщил штаб российского путешественника в официальном Telegram-канале.
Информацию о шторме Федор Конюхов прислал своей команде через спутниковый терминал. Отмечается, что сообщения пришли с небольшой задержкой, по два-три предложения в каждом.
Конюхов рассказал, что волны поднялись разрушительные. Они мешают путешественнику выйти на палубу и оценить, какие повреждения получила его весельная лодка.
За прошедшие сутки лодка Федора Конюхова не менее 15 раз перевернулась через борт. Еще восемь раз судно перевернулось через нос.
Когда лодка лежит перевернутая несколько секунд до прихода другой волны, это страшно.
Федор Конюхов
Российский путешественник
Волны все еще продолжают бросать весельную лодку в разные стороны. Однако океан постепенно успокаивается, отметил путешественник. Шторм сорвал ветроуказатель — запасной прибор запакован в носовом отсеке, доступа к нему пока нет.
В штабе Конюхова пришли к выводу, что пик шторма уже миновал. Подробную информацию путешественник предоставит, как только появится возможность. Решение о дальнейшей судьбе проекта команда Конюхова примет после этого.
В 2023 году Федор Конюхов рассказал 360.ru о новой идее — побить собственный мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре.