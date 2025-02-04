Федор Конюхов прислал тревожные сообщения из сердца шторма

Федор Конюхов более 20 раз перевернулся в шторм посреди Атлантики

Федор Конюхов попал в мощный шторм в Южной Атлантике. Об этом сообщил штаб российского путешественника в официальном Telegram-канале .

Информацию о шторме Федор Конюхов прислал своей команде через спутниковый терминал. Отмечается, что сообщения пришли с небольшой задержкой, по два-три предложения в каждом.

Конюхов рассказал, что волны поднялись разрушительные. Они мешают путешественнику выйти на палубу и оценить, какие повреждения получила его весельная лодка.

За прошедшие сутки лодка Федора Конюхова не менее 15 раз перевернулась через борт. Еще восемь раз судно перевернулось через нос.