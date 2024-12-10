Федерация рестораторов и отельеров обратила внимание на развитие культуры питания вне дома у россиян

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с ИА НСН обратил внимание на развитие культуры питания вне дома у россиян.

Что касается доставки еды, эксперт считает, что через некоторое время ее могут полностью вытеснить рестораны и кафе. Люди посчитают, что им проще спуститься с этажа и пройти пару кварталов, чем заказывать еду на дом.

«Мы посмотрим, как это будет, что там будет доставляться и так далее, кто готов за что платить, может быть, проще выйти, спуститься с этажа, пройти полквартала и сесть в кафе», — выразил мнение собеседник.

Ранее проведенное исследование NF Group показало, что помещения стрит-ретейл продолжают пользоваться высоким спросом у арендаторов профилей общепит и fashion.