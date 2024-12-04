Федерация фиджитал-спорта Крыма сообщила о планах открыть школы для киберспортсменов

Президент Федерации фиджитал-спорта Крыма Сергей Зырянов заявил о планах по созданию школы инновационных видов спорта. В учебных заведениях смогли бы получать навыки как киберспортсмены, так и тренерский состав, отметил эксперт в эфире « Радио Крым ».

По его словам, специалисты готовят соответствующее письмо при поддержке министерства спорта РК. Обращение направят на имя главы республики Сергея Аксенова.

«Сейчас есть отделения в республиканской школе технических видов спорта, но там многое намешано», — заявил Зырянов.

Он отметил, что новое учреждение объединит цифровые направления. Фиджитал-центры планируют открывать не только в крупных городах, но и селах.