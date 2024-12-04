Федерация фиджитал-спорта Крыма сообщила о планах открыть школы для киберспортсменов

Президент Федерации фиджитал-спорта Крыма Сергей Зырянов заявил о планах по созданию школы инновационных видов спорта. В учебных заведениях смогли бы получать навыки как киберспортсмены, так и тренерский состав, отметил эксперт в эфире «Радио Крым».
По его словам, специалисты готовят соответствующее письмо при поддержке министерства спорта РК. Обращение направят на имя главы республики Сергея Аксенова.
«Сейчас есть отделения в республиканской школе технических видов спорта, но там многое намешано», — заявил Зырянов.
Он отметил, что новое учреждение объединит цифровые направления. Фиджитал-центры планируют открывать не только в крупных городах, но и селах.
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