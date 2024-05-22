Федерация автовладельцев России: Минпромторгу следует расширить список деталей, которые нельзя применять вторично

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ИА НСН призвал Минпромторг расширить список автодеталей, которые нельзя использовать повторно.

Эксперт указал на рулевые наконечники, стекла, разбитые световые приборы и фары, которые не подходят для вторичного использования.

«Я за то, чтобы расширить перечень и дать более детальный ответ», — сказал Канаев.

Ранее СМИ писали, что Минпромторг подготовил поправки в регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые узаконят использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей.