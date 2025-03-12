«ФедералПресс»: зумеры считают, что завышенная самооценка больше характерна для поколения Альфа

По мнению экспертов, молодые сотрудники не хотят перерабатывать, не терпят рутину и психологическое давление со стороны работодателей. Представители поколения Z (зумеры) готовы уволиться, если работа не соответствует их ожиданиям. Как к таким утверждениям относятся сами зумеры, выяснил « ФедералПресс ».

Одна из претензий к зумерам — они быстро выгорают на работе. Но это не так, считает журналист София Уварова. По ее мнению, любой человек может уставать от продолжительных переработок.

Второй тезис — молодые люди считают себя ценными и востребованными работниками. Однако история с завышенной самооценкой больше характерна для поколения Альфа, уверена Уварова.

«Нас, зумеров, частично растили бумеры, а у них с анализом своих эмоций не очень, поэтому привязанность они выражают странно», — отметила журналист.

Работодатели также предъявляют претензии к клиповому мышлению, характерному для зумерского поколения. Их обвиняют в неспособности читать длинные тексты и слушать долгие лекции. Однако зумеры заявили, что готовы изучать содержательные, структурированные доклады.