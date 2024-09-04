«ФедералПресс»: золотоизвлекательный комплекс планируют запустить в Якутии в 2025 году

Генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов в рамках Восточного экономического форума рассказал о запуске золотоизвлекательного комплекса Хвойное в Якутии. Предприятие начнет свою работу в 2025 году, написал «ФедералПресс».

На сегодняшний день рабочие успели смонтировать более 60% металлоконструкций и провести до 80% работ.

Как рассказал Татаринов, фабрика будет обрабатывать три миллиона тонн руды, что позволит получать 2,5 тонны золота в год. В планах — эксплуатировать данный объект до 20 лет.

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