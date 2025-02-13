«ФедералПресс»: зимой кошкам необходима защищенная от сквозняков лежанка

«ФедералПресс» поделится полезными советами по уходу за кошками в холодное время года. Эти питомцы известны своей адаптацией к различным условиям, но зимой им необходима особая забота.
Эксперты рекомендовали организовать удобное место для отдыха, защищенное от сквозняков. В случае с кошками отлично подойдут лежанки и домики, которые подарят чувство безопасности. Дополнительно можно использовать обогреваемые коврики или одеяла.
Регулярное вычесывание — еще один важный элемент ухода за кошкой зимой. Оно помогает избавиться от выпавших волосков и улучшает кровообращение. Процедура также уменьшает образование колтунов и снижает риск проглатывания большого количества шерсти при умывании.
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