«ФедералПресс»: зимой кошкам необходима защищенная от сквозняков лежанка

« ФедералПресс » поделится полезными советами по уходу за кошками в холодное время года. Эти питомцы известны своей адаптацией к различным условиям, но зимой им необходима особая забота.

Эксперты рекомендовали организовать удобное место для отдыха, защищенное от сквозняков. В случае с кошками отлично подойдут лежанки и домики, которые подарят чувство безопасности. Дополнительно можно использовать обогреваемые коврики или одеяла.

Регулярное вычесывание — еще один важный элемент ухода за кошкой зимой. Оно помогает избавиться от выпавших волосков и улучшает кровообращение. Процедура также уменьшает образование колтунов и снижает риск проглатывания большого количества шерсти при умывании.