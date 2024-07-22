«ФедералПресс»: жителей Тюмени предупредили о дождливой и прохладной неделе

Ухудшение погодных условий ожидается в Тюмени на этой неделе. Самым теплым днем станет понедельник, 22 июля, когда воздух прогреется до +20 градусов, сообщил «ФедералПресс».

В течение недели прогнозируются дожди, которые усилятся в выходные. В ночь на 25 июля в город придет похолодание. Столбики термометров опустятся до +11 градусов.

Сотрудники региональной ГИБДД предупредили местных жителей о проблемах на дорогах. Из-за тумана там образовалась плохая видимость.

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