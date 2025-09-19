«ФедералПресс» запустил канал в мессенджере MAX

«Запуск канала в МАХ — наш стратегический шаг для усиления прямого и честного диалога с аудиторией во всех уголках страны. Здесь мы будем освещать ключевые события жизни регионов России, доносить позицию первых лиц и предоставлять экспертизу событий», — отметила Оксак.

Она добавила, что канал «ФедералПресс» в MAX станет надежным проводником в информационном пространстве, где события будут представлены в виде аналитических статей и колонок экспертов. Кроме того, платформа будет доступна для живого обсуждения.

Сейчас аудитория MAX уже превысила 35 миллионов человек. В мессенджере уже есть каналы президента России, правительства, губернаторов и лидеров общественного мнения.