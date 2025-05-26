«ФедералПресс»: за сбор некоторых грибов можно получить штраф до миллиона рублей

В лесах Ленинградской области заметили первые боровики и маслята — грибной сезон в самом разгаре. Однако не все грибы разрешено собирать: некоторые виды занесены в Красную книгу, и за их сбор можно получить штраф. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» .

В России под охраной находится 41 вид грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый и летний трюфель. За сбор таких грибов грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей, а при доказанном умысле — до одного миллиона рублей и до четырех лет принудительных работ.

Торговля редкими грибами карается особенно строго: организованная группа может получить до девяти лет колонии. Даже публикация фотографий с запрещенными трофеями в соцсетях может стать поводом для уголовного дела.