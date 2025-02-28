«ФедералПресс»: весна в Приморье начнется с прохладной погоды

Синоптики прогнозируют прохладную погоду и переменчивые атмосферные условия на начало весны в Приморье. Ближайшей ночью через регион пройдут фронтальные разделы хабаровского циклона, но значительных осадков не ожидается. Об этом написал «ФедералПресс» .

Температура воздуха опустится до -4… -10 градусов, а на побережье — до 0… -3 градусов. Днем в субботу усилится влияние гребня континентального антициклона, который принесет холодный воздух. Максимальная температура составит +1… +9 градусов, а на севере края — 0… -3 градуса, отметили в Примгидромете.

В воскресенье, 2 марта, похолодание будет усиливаться. Ночные температуры снизятся до отметок от -5 до -14 градусов, а на северо-восточной территории региона ожидается еще большее снижение — до -23 градусов. Дневные показатели также будут ниже, чем накануне: на юге области температура достигнет примерно -2 градусов, тогда как на севере она упадет до -11 градусов. В большинстве районов возможен усиление ветра западных и северо-западных направлений.