«ФедералПресс»: в здоровых отношениях партнеры не навязывают друг другу обязательств по дарению подарков

В преддверии 8 Марта социальные сети наполнятся фотографиями роскошных подарков, но уместно ли требовать от партнера дорогих презентов? Редактор «ФедералПресс» в ДФО Анна Миронова считает, что обязанности по дарению подарков не должны лежать на плечах мужчин.

«Мужчины не обязаны дарить подарки — дорогие или нет, не важно. Как и женщины не должны. Мы в целом ничего не должны друг другу, я думаю, ведь если иначе, то какие-то странные отношения получаются», — подчеркнула эксперт.

В здоровых отношениях, по мнению редактора, оба партнера стремятся сделать друг друга счастливыми, но без навязывания обязательств. Важнее понимать, что финансовые возможности могут быть разными, и важнее всего — открытое общение о желаниях и ожиданиях.

Миронова также призвала пересмотреть влияние блогеров на представление о подарках, напоминая, что за красивыми кадрами могут скрываться не всегда идеальные отношения. Важно ценить и заботиться о партнере, обсуждая вопрос подарков честно и открыто.