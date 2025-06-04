«ФедералПресс»: в Василисков день 4 июня не рекомендуется работать в поле

В Василисков день, который отмечается 4 июня, православные чтут память мученика Василиска Команского. «ФедералПресс» собрал ключевые традиции, запреты и обычаи, передававшиеся из поколения в поколение в деревнях на протяжении веков.

Древнего святого Василиска Команского жестоко казнили за веру на территории современной Абхазии. И сегодня в православной Абхазии особо почитают этого святого мученика, считая его своим небесным заступником. Также в этот день вспоминают новомученика XX века Михаила Борисова.

4 июня на Руси не выходили работать в поле. В народе верили: кто работает в поле, вырастит не хлеб, а полынь и васильки. Именно поэтому этот день проводили в покое и с соблюдением обычаев. Главный обряд — сбор куриных яиц. Хозяйки варили их, чтобы защитить поля от появления васильков — змей, которых в народе считали символом бедствия.

Этот день называли еще и Соловьиным. Птицеловы прислушивались к пению и выбирали лучших соловьев. Но самим людям свистеть было нельзя — это, по поверьям, притягивало воров и обманщиков.

Считалось, что те, кто родился 4 июня, живут на грани между добром и злом. Им рекомендовали носить опал — камень, помогающий обрести внутренний баланс.