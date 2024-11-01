«ФедералПресс»: в производственном календаре на 2025 год будет 118 выходных

Производственный календарь на 2025 год уже составили и стало известно, сколько дней будут работать и отдыхать россияне. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Отмечается, что всего в следующем году предполагается 247 рабочих дней. А вот отдыхать россияне будут в два раза меньше — 118 дней. Кроме того, из-за четырех празников введут сокращенный рабочий день. Речь идет о 8 Марта, Дне Победы, Дне России и Дне народного единства.

Кроме того, несколько недель сделают укороченными. А именно: одна придется на январь, две — на последний весенний месяц, еще одна — на июнь и по одной — на ноябрь и декабрь.