«ФедералПресс»: в день Евфимии Всехвальной нельзя ловить рыбу и подходить к рекам

Евфимия росла в Халкидоне в семье сенатора. Когда в городе устроили языческий праздник, она отказалась в нем участвовать. Девушку арестовали и подвергли пыткам, но она осталась непоколебима. Колесо с ножами не причинило ей вреда, звери не тронули ее, а лишь облизали ей ноги. С небес раздался голос, призвавший девушку, и она мирно отошла в мир иной. После ее смерти земля затряслась, дома рухнули. Над ее могилой построили храм, а мощи стали местом, где происходили чудеса.

Семьи обязательно ходят в баню: пар, полученный в этот день, смывает болезни на целый год. В парилку берут только свои веники, чтобы не перенять чужие хвори. Вечер 29 сентября лучше провести в кругу родных, без гостей и шумных застолий.

В день Евфимии Всехвальной нельзя ловить рыбу и подходить к рекам — водная нечисть особенно активна. Не советуют отправляться в поездки и переезжать: дорога не принесет удачи. Главный запрет — целоваться с любимыми: считается, что это приведет к разлуке. Гадать на зеркалах запрещено — граница между мирами сегодня тонка. Если зеркало разобьется, нужно начать сорокадневную молитву, чтобы отвести беду.

Теплая сухая погода сегодня обещает позднюю зиму. Листья желтеют, но не опадают — значит осень будет долгой. Гром предсказывает малоснежную зиму, а гуси, которые еще не улетели, предупреждают о затяжной осени. Белки подсказывают точнее всего: если линька начинается сверху, зима будет слякотной, если снизу — морозной.