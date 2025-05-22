«ФедералПресс»: в 2025 году Россию окутает аномальная жара

Лето 2025 года может стать рекордно жарким и засушливым в России за последние десятилетия. Метеорологические службы отмечают значительные отклонения от стандартных климатических показателей по всей территории страны. «ФедералПресс» представил ключевые аспекты прогноза.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха летом превысит средние значения на несколько градусов во всех регионах России. Максимальные температурные показатели ожидаются в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск, а также на Дальнем Востоке, включая Чукотку, Хабаровский край, Камчатку и Сахалин.

Возможные последствия аномальной жары включают увеличение риска лесных пожаров и проблемы с урожаем. Засуха может вызвать рост цен на продукты.

Метеорологи связывают причины жаркого и засушливого лета с глобальными климатическими изменениями. Нестабильность атмосферных процессов приводит к длительному присутствию антициклонов над регионами, что препятствует выпадению осадков. Также влияние оказывает феномен Эль-Ниньо — теплое течение в Тихом океане, нарушающее погодные циклы по всему миру.