«ФедералПресс» узнал у россиян, нужно ли вводить выплаты для семей ко Дню защиты детей

В России обсуждают возможность введения новой выплаты семьям к Международному дню защиты детей. Приоритетное право на получение средств предложили отдать многодетным семьям. Редакция «ФедералПресс» решила узнать мнение читателей о необходимости такой меры.

Самым популярным стал ответ: «Нет, для них существует ряд других выплат». Его выбрали 45% респондентов.

Так, 32% опрошенных считают, что выплата нужна — это станет дополнительной поддержкой для семей с детьми. Еще 13% сравнили инициативу с выплатами ветеранам ко Дню Победы. Таким образом, идею поддержали 45% респондентов, столько же высказались против. Еще 10% участников опроса затруднились ответить на вопрос.

Напомним, что с 1 июня семьи с двумя и более детьми могут подать заявку на налоговый вычет.