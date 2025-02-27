«ФедералПресс»: ультразвуковой отпугиватель защитит от бродячих собак

В качестве одного из средств самообороны она предложила использовать ультразвуковой отпугиватель — устройство, которое издает звук, слышимый только животными. Приобрести его можно на маркетплейсах или в специализированных магазинах.

Еще одним эффективным средством защиты может стать перцовый баллон. Он действует как на людей, так и на животных, и содержит больше активного вещества, чем специальные баллончики для собак. Однако при использовании важно учитывать направление ветра, чтобы не пострадать от собственного средства защиты.

Кроме того, специалист советует не поворачиваться к собакам спиной, а если одна из них укусила за руку, то постараться ударить ее в глаза или нос.