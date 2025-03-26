Директор департамента персонала федеральной транспортной компании КИТ Ольга Васильева рассказала о кадровой ситуации в логистике в беседе с «ФедералПресс» .

По ее словам, нехватка специалистов — не главная проблема отрасли. Гораздо сложнее удержать сотрудников в компании. Ольга оценила положение на рынке труда и поделилась способами поиска работников. Она отметила, что линейный складской персонал всегда был в дефиците. Сейчас на эту проблему накладывается конкуренция с e-commerce. Для удержания кадров Васильева предложила пересмотреть компенсационный пакет, сделать акцент на стабильности и создать сильный бренд работодателя.

По ее наблюдениям, разные категории персонала используют разные площадки для поиска работы. Например, складские сотрудники ищут вакансии на джоб-бордах, в соцсетях и тематических каналах. Рекрутеры из конкретного региона зачастую лучше закрывают местные вакансии. Это связано с экономическими, культурными и другими особенностями каждого региона.

Ключевыми навыками для сотрудников логистики Васильева назвала постоянное саморазвитие, умение работать в команде и многозадачность.