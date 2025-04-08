«ФедералПресс»: цена объекта — главный критерий россиян при выборе загородного жилья

Результаты опроса «ФедералПресс» показали, какие факторы наиболее важны для россиян при выборе загородного жилья. Так, большинство опрошенных — 23% — на первое место поставили цену объекта.

Важными критериями также стали расположение жилья (близость к городу и благоприятная экология, 18%) и наличие инфраструктуры в поселке (11%). Покупателей интересуют дороги, магазины, медицинские центры, школы и детские сады.

Качество строительства и используемые материалы имеют значение для 8% респондентов. Вопросы безопасности (охрана и периметральное ограждение) заботят 5% опрошенных. Коммуникации (газ, вода, электричество, интернет) важны для 21% участников опроса. Ландшафт и природа вокруг привлекают 3% респондентов, а возможность перепродажи и инвестиционная привлекательность — 11%.