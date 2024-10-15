«ФедералПресс»: треть россиян тратит около 10 тысяч рублей на подготовку авто к зиме

Подготовка автомобиля к зимнему сезону требует определенных затрат. Большинство россиян выделяют на эти мероприятия порядка 10 тысяч рублей, сообщает «ФедералПресс» .

Согласно результатам опроса, в перечень основных манипуляций перед началом холодов входит замена летних шин на зимние, смена жидкости стеклоомывателя и масла в двигателе. Почти 40% респондентов проверяют работу аккумулятора, чтобы зимой избежать проблем с запуском машины.

Отмечается, что женщины обычно тратят на подготовку авто на 5 тысяч рублей больше, чем мужчины. Почти половина автомобилистов закупает необходимые товары на офлайн-площадках.

Всего в опросе приняли участие пять тысяч владельцев транспортных средств.