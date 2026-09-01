«ФедералПресс»: треть горожан знает, что в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября пройдет Международный фестиваль молодежи, который привлечет 10 тысяч участников из 190 стран. Журналисты «ФедералПресс» провели опрос на улицах уральской столицы, чтобы выяснить, насколько жители и гости города осведомлены о предстоящем мероприятии.

Результаты опроса показали, что 34% опрошенных слышали о фестивале, а 66% ничего о нем не знают. Среди опрошенных были туристы и местные жители, включая студентов УрФУ, в кампусе которого разместятся участники фестиваля.

Многие студенты УрФУ слышали о фестивале, но не уверены, что смогут его посетить. Это связано с переводом на неудобный график обучения и временным выселением из кампуса.

Местные жители относятся к фестивалю по-разному. Некоторые считают его отличным местом для знакомств и обмена опытом, в то время как другие не видят в нем интереса для себя.