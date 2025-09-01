«ФедералПресс»: только 10% опрошенных россиян заметили реальное снижение цен

Тенденция снижения цен в России, объявленная Росстатом, ощущается далеко не всеми. « ФедералПресс » провел опрос и выяснил, как много граждан заметили соответствующие изменения.

По мнению большинства участников исследования, стоимость товаров выросла. За такой вариант проголосовали 54% респондентов.

А вот 10% опрошенных рассказали, что заметили снижение цен. Еще 24% не зафиксировали изменений. Кроме того, 12% обратили внимание на снижение стоимости овощей.