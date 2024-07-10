«ФедералПресс»: средняя цена за домашнюю капибару — более 120 тысяч рублей

Многие россияне стали проявлять интерес к капибарам — постоянным героям милых видео. Во сколько обойдется покупка такого питомца, выяснил «ФедералПресс».

В РФ приобретение водосвинки является проблематичным. Связно это с отсутствием официальных питомников.

Если судить по редким объявлениям в Сети, средняя цена за домашнюю капибару — 120-170 тысяч рублей. Однако можно встретить безумные предложения со стоимостью в миллион рублей.

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