«ФедералПресс»: средняя цена за домашнюю капибару — более 120 тысяч рублей
Многие россияне стали проявлять интерес к капибарам — постоянным героям милых видео. Во сколько обойдется покупка такого питомца, выяснил «ФедералПресс».
В РФ приобретение водосвинки является проблематичным. Связно это с отсутствием официальных питомников.
Если судить по редким объявлениям в Сети, средняя цена за домашнюю капибару — 120-170 тысяч рублей. Однако можно встретить безумные предложения со стоимостью в миллион рублей.
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