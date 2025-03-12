« ФедералПресс » поделился прогнозами модных тенденций будущего сезона на фоне окончания мировых недель моды 2025 года.

В тренде — прозрачная элегантность. Полупрозрачные ткани продолжают оставаться в центре внимания, однако их исполнение стало более утонченным. Дизайнеры предлагают комбинировать легкие материалы с классическими предметами одежды.

Возрождение бохо-шика в современном видении стало одной из ключевых особенностей сезона. Натуральные ткани, свободные силуэты, бахрома и рюши составляют основу данного стиля. Стилисты рекомендуют дополнять образ крупными аксессуарами: массивными серьгами, объемными колье и плетеными сумками.