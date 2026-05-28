«ФедералПресс»: солнечная погода в день Пахома Теплого обещает благоприятное лето

28 мая на Руси отмечался день Пахома Теплого, который сопровождался различными традициями и приметами. В этот день люди старались избегать ссор, громких разговоров и рукоделия, веря, что это поможет сохранить покой и благополучие в доме, сообщил «ФедералПресс» .

Православная церковь вспоминает двух святых с именем Пахомий: Пахомия Великого, основателя монашества в Египте, и Пахомия Нерехтского, уроженца Владимира, который стал первым игуменом Константиновского монастыря и основал Троицкий храм.

С Пахома Теплого на Руси ожидали установления теплой погоды. Если 28 мая весь день тепло, это обещало благоприятное лето. Багряный рассвет же считался тревожным знаком, сулившим засуху или пожароопасное лето.

Хозяйки высаживали огурцы, следуя народным наблюдениям. Например, не сажали огурцы в среду и пятницу, чтобы избежать пустоцвета. Между грядками клали деревянные скалки, а в погреб бросали старые лапти, считая, что это способствует хорошей завязи. Рядом с грядками ставили посуду с медовой водой, чтобы привлечь пчел.

Считалось, что в Пахомов день любые стежки могут «перепутать» судьбу, поэтому женщины избегали шитья и рукоделия. Избегали ссор и громких слов, особенно между родными, веря, что Пахом «впитывает» домашний дух. После захода солнца не стирали и не полоскали белье, опасаясь, что вода может унести тепло и силы из дома.